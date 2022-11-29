Генсек НАТО Столтенберг: урон от ракетных ударов ВС РФ по Украине колоссальный

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал колоссальным урон от ракетных ударов российской армии по объектам военного управления и энергетики Украины.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена, заявил о том, что урон от высокоточных ракетных ударов Вооружённых сил РФ по Украине колоссальный, ввиду чего альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь киевскому режиму.

Столтенберг также высказал своё мнение о том, что победа России над Украиной якобы «сделает наш мир еще более опасным, а всех нас – еще более уязвимыми».