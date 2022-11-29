Размером с яблоко: модель Хейли Бибер показала подписчикам кисту яичника

Жена Джастина Бибера при этом пожаловалась на тошноту, головокружение, судороги. Ранее медики обнаружили у нее дыру в сердце.

Хейли Бибер поделилась в соцсетях новостями о своей болезни. Основательница Rhode Beauty опубликовала фото, на котором она поднимает свою толстовку. Но не для того, чтобы показать талию, а - надутую область тела.

Модель учтоняет, что это отнюдь не будущий ребенок. «У меня киста на яичнике размером с яблоко, — написала она. - У меня несколько раз была киста яичника, и это никогда не весело».

Хейли призналась, что не очень хорошо себя чувствует. «Это болезненно, и я чувствую тошноту, вздутие живота, судороги и эмоции», — отметила жена Джастина Бибера.

Ранее модель рассказывала о своих опасениях со здоровьем, одна из которых привела ее к госпитализации. В апреле Хейли поделилась, что пережила «мини-инсульт», во время которого обнаружили у нее дыру в серце.

После прохождения медицинской процедуры по лечению сердца Хейли сказала, что «чувствует себя прекрасно».

«Самое большое, что я чувствую, если честно, это облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться, что мы смогли все закрыть, что я смогу просто уйти от этой действительно страшной ситуации и просто жить."