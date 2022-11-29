Блинкен: НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря

Госсекретарь США Блинкен: НАТО усилит военное присутствие от Черного до Балтийского моря.

29 ноября ТАСС сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Румынии заявил, о планах НАТО нарастить присутствия войск Североатлантического альянса у российских границ от Черного до Балтийского моря.

Блинкен подчеркнул, что черноморский регион представляет собой стратегическое значение для НАТО и поэтому постоянно ведется работа друг с другом, а также со всем блоком НАТО по расширению.