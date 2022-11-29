Блинкен: НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря
2022-11-29 15:27
Госсекретарь США Блинкен: НАТО усилит военное присутствие от Черного до Балтийского моря.
29 ноября ТАСС сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Румынии заявил, о планах НАТО нарастить присутствия войск Североатлантического альянса у российских границ от Черного до Балтийского моря.
Блинкен подчеркнул, что черноморский регион представляет собой стратегическое значение для НАТО и поэтому постоянно ведется работа друг с другом, а также со всем блоком НАТО по расширению.
Опубликовано: Елена Калиновская
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