Израильские ученые вырастили синтетический эмбрион

Для этого не понадобилось яйцеклеток, сперматозоидов и матки. Искусственный эмбрион может стать источником тканей и органов для трансплантации.

Специалисты Научного института Вейсмана (Израиль) создали самый современный синтетический эмбрион мыши.

За восемь дней развития у эмбрионов образовались ранние предшественники органов: бьющееся сердце, сформированный мозг, кишечный тракт, зачатки позвоночника, начали циркулировать в крови стволовые клетки.

Во время исследования команда ученых отметила совпадение формы внутренних структур и генов синтетических и естественных эмбрионов на 95 %.

Конечно же, никто не собирается выращивать из таких эмбрионов "искусственного человека".

Они будут использованы как источник тканей и органов для трансплантации, а также позволят значительно снизить тестирование препаратов на животных.