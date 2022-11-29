Израильские ученые вырастили синтетический эмбрион
Для этого не понадобилось яйцеклеток, сперматозоидов и матки. Искусственный эмбрион может стать источником тканей и органов для трансплантации.
Специалисты Научного института Вейсмана (Израиль) создали самый современный синтетический эмбрион мыши.
За восемь дней развития у эмбрионов образовались ранние предшественники органов: бьющееся сердце, сформированный мозг, кишечный тракт, зачатки позвоночника, начали циркулировать в крови стволовые клетки.
Во время исследования команда ученых отметила совпадение формы внутренних структур и генов синтетических и естественных эмбрионов на 95 %.
Конечно же, никто не собирается выращивать из таких эмбрионов "искусственного человека".
Они будут использованы как источник тканей и органов для трансплантации, а также позволят значительно снизить тестирование препаратов на животных.
Опубликовано: Наталья Павлова
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