Диетолог уточнил, какие компоненты не стоит добавлять в смузи

Сахар и сливки лучше не включать в состав напитка: это не только противоречит рецепту ЗОЖ, но и может привести к провоцированию болезней.

Независимо от того, хотите вы похудеть или просто питаться более здоровой пищей, важно следить за ежедневным потреблением сахара.

Если вы любитель смузи, есть много здоровых, натуральных ингредиентов, которые можно использовать в своем напитке для хорошо сбалансированной диеты. Но есть и такие, которые могут привести к энергетическим сбоям и увеличению веса.

Американский диетолог Джей Ковин назвал компоненты, к которым стоит относиться с большой осторожностью. Это - сахар, подсластители и сиропы.

«Худший ингредиент, который вы можете добавить в свои смузи, — это, безусловно, сахар», — отметил доктор. Слишком много добавленного сахара может не только «препятствовать достижению целей по снижению веса, но и привести к другим проблемам со здоровьем, таким как кариес, диабет и болезни сердца».

По словам специалиста, лучше заменить сахар ягодами или фруктами.

«Рассмотрите возможность использования меда или корицы для ароматизации вашего смузи, а не рафинированного сахара, — предлагает он - Эти два ингредиента являются натуральными, противовоспалительными, а корица может помочь повысить метаболизм и стабилизировать уровень сахара в крови».

Ковин также рекомендует исключить из смузи цельное молоко и жирные сливки. Он признает, что хотя молочные продукты могут быть хорошим источником белка и кальция, они также «богаты насыщенными жирами и калориями, что может саботировать усилия по снижению веса».

Вместо этого Ковин рекомендует выбирать «нежирные или обезжиренные молочные продукты».