Астрофизики уверяют: наша бесконечная Вселенная имеет плоскую форму

Это удалость выяснить ученым разных стран в течение десятилетий наблюдений и расчетов.

Профессор астрофизических наук Дэвид Спергел из Принстонского университета (США) несколько десятков лет изучал форму Вселенной.

В результате многочисленных данных он пришел к выводу, что она является бесконечной и плоской по форме.

Вероятнее всего, компактный шар материи растягивался с огромной скоростью, что и привело к образованию плоской или почти плоской формы Вселенной.

Эти выводы подтверждают и российские ученые из Института ядерных исследований.

На основании многочисленных расчетов они пришли к выводу, что наша Вселенная плоская с точностью до 0,2 % и бесконечная в пределах статистической неопределенности.