Астрофизики уверяют: наша бесконечная Вселенная имеет плоскую форму
Это удалость выяснить ученым разных стран в течение десятилетий наблюдений и расчетов.
Профессор астрофизических наук Дэвид Спергел из Принстонского университета (США) несколько десятков лет изучал форму Вселенной.
В результате многочисленных данных он пришел к выводу, что она является бесконечной и плоской по форме.
Вероятнее всего, компактный шар материи растягивался с огромной скоростью, что и привело к образованию плоской или почти плоской формы Вселенной.
Эти выводы подтверждают и российские ученые из Института ядерных исследований.
На основании многочисленных расчетов они пришли к выводу, что наша Вселенная плоская с точностью до 0,2 % и бесконечная в пределах статистической неопределенности.
Опубликовано: Наталья Павлова
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