Сингапур отменил запрет на ЛГБТ-отношения, но ограничил легализацию однополых браков

Сроков, когда новые законы вступят в силу, пока нет. Изменения оставляют возможность для будущего парламента расширить определение брака.

Парламент Сингапура отменил уголовную ответственность за сексуальные отношения между мужчинами. И также внес поправки в конституцию, чтобы предотвратить судебные разбирательства, которые в других странах привели к легализации однополых браков.

Такие шаги происходят по мере того, как другие части Азии, включая Тайвань, Таиланд и Индию, признают больше прав для сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Активисты приветствовали отмену, но сказали, что поправка к конституции разочаровывает, потому что граждане не смогут подавать юридические иски по таким вопросам, как определение брака, семьи и связанных с ними политик.

Правительство выступило в защиту внесения поправок в конституцию, заявив, что решения по таким вопросам не должны приниматься судами. Премьер-министр Ли Сянь Лун и его преемник исключили какие-либо изменения в действующем юридическом определении брака как брака между мужчиной и женщиной.

«Мы постараемся сохранить баланс, чтобы поддержать стабильное общество с традиционными гетеросексуальными семейными ценностями, но с пространством для гомосексуалистов», — заявил министр внутренних дел К. Шанмугам.

Сроков, когда новые законы вступят в силу, пока нет. Изменения, однако, оставляют возможность для будущего парламента расширить определение брака, включив в него однополые отношения.

В Сингапуре отношение к проблемам ЛГБТ в последние годы изменилось в сторону более либерального, особенно среди молодежи, хотя среди религиозных групп сохраняется консервативное отношение.

Согласно опросу Института политических исследований, среди лиц в возрасте 18–25 лет около 42% приняли однополые браки в 2018 году по сравнению с 17% всего пятью годами ранее.