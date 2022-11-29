Моравецкий: Польша не отправит Украине свои ЗРК Patriot

Польша не будет передавать Вооруженным силам Украине имеющиеся у нее ЗРК Patriot.

Украине продолжает просит у стран НАТО увеличить объемы военной помощи, в том числе Киев настаивает на получении зенитно-ракетных комплексов.

На просьбу, больше похожую на требование, отреагировали в правительстве Польши. Ответ дал премьер-министр страны Моравецки.

По его словам, Варшава не будет передавать Украине полученные от Соединенных Штатов Америки ракетные комплексы ПВО Patriot.

"Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил премьер Моравецкий", - пишет РИА Новости.