Моравецкий: Польша не отправит Украине свои ЗРК Patriot
2022-11-29 16:53
Польша не будет передавать Вооруженным силам Украине имеющиеся у нее ЗРК Patriot.
Украине продолжает просит у стран НАТО увеличить объемы военной помощи, в том числе Киев настаивает на получении зенитно-ракетных комплексов.
На просьбу, больше похожую на требование, отреагировали в правительстве Польши. Ответ дал премьер-министр страны Моравецки.
По его словам, Варшава не будет передавать Украине полученные от Соединенных Штатов Америки ракетные комплексы ПВО Patriot.
"Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил премьер Моравецкий", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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