Жителя Одессы осудили на 15 лет тюрьмы по обвинению в госизмене за флаг России на балконе
2022-11-29 16:57
В Одессе один из жителей города решил повесить на балконе своей квартиры флаг Российской Федерации.
Из-за этого мужчину арестовали и затем провели над ним суд. Гражданина судили по обвинению в государственной измене.
В итоге ему присудили пятнадцать лет лишения свободы. Украинские медиа уверяют, что он был агентом ФСБ.
"В Одессе местного жителя, который вывесил на одном из домов российский флаг, приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену", - пишет ТАСС.
При этом ТАСС отмечает, что осужденный, по мнению ГРУ Украины, передавал России данные о передвижения украинских войск.
Опубликовано: Николай Скира
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