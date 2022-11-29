Жителя Одессы осудили на 15 лет тюрьмы по обвинению в госизмене за флаг России на балконе

В Одессе один из жителей города решил повесить на балконе своей квартиры флаг Российской Федерации.

Из-за этого мужчину арестовали и затем провели над ним суд. Гражданина судили по обвинению в государственной измене.

В итоге ему присудили пятнадцать лет лишения свободы. Украинские медиа уверяют, что он был агентом ФСБ.

"В Одессе местного жителя, который вывесил на одном из домов российский флаг, приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену", - пишет ТАСС.

При этом ТАСС отмечает, что осужденный, по мнению ГРУ Украины, передавал России данные о передвижения украинских войск.