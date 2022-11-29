Блинкен заявил, что НАТО намерено расширять влияние от Балтийского до Черного моря
2022-11-29 17:02
Североатлантический альянс намерен и дальше усиливать свое влияние на страны Восточной Европы.
По словам Энтони Блинкена, НАТО будет лишь усиливать свое влияние. Он отметил, что альянс намерен наращивать влияние "от Балтийского до Черного моря".
"НАТО будет усиливать свое присутствие «от Черного до Балтийского моря", - передает "Комсомольская правда" заявление Блинкена.
Также глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не взирая на сильные убытки НАТО будет усиливать помощь Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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