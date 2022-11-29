Нацистская ракета впервые показала людям Землю из космоса
В 1946-1950 годах ФАУ-2 сделала более тысячи черно-белых снимков нашей планеты.
24 октября 1946 года впервые вертикально запустили баллистическую ракету-носитель "ФАУ-2" Вернера фон Брауна.
Это событие на ракетном полигоне Уайт-Сендс в американском Нью-Мексико намного опередило запуск советского "Спутника-1".
Ракета летела со скоростью 150 м/с. На ней была установлена кинокамера с 35-миллиметровой пленкой, делавшая один кадр в полторы секунды.
"ФАУ-2" поднялась на 105 км и фактически стала первой ракетой, оказавшейся в космосе.
После падения она вдребезги разбилась вместе с камерой, но отснятая пленка полностью сохранилась, благодаря стальной кассете.
Так впервые люди смогли увидеть Землю на фоне черноты космоса.
А 1 августа 1961 года советский космонавт Герман Титов впервые осуществил космическую съемку Земли в цвете.
Опубликовано: Наталья Павлова
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