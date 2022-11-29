Нацистская ракета впервые показала людям Землю из космоса

В 1946-1950 годах ФАУ-2 сделала более тысячи черно-белых снимков нашей планеты.

24 октября 1946 года впервые вертикально запустили баллистическую ракету-носитель "ФАУ-2" Вернера фон Брауна.

Это событие на ракетном полигоне Уайт-Сендс в американском Нью-Мексико намного опередило запуск советского "Спутника-1".

Ракета летела со скоростью 150 м/с. На ней была установлена кинокамера с 35-миллиметровой пленкой, делавшая один кадр в полторы секунды.

"ФАУ-2" поднялась на 105 км и фактически стала первой ракетой, оказавшейся в космосе.

После падения она вдребезги разбилась вместе с камерой, но отснятая пленка полностью сохранилась, благодаря стальной кассете.

Так впервые люди смогли увидеть Землю на фоне черноты космоса.

А 1 августа 1961 года советский космонавт Герман Титов впервые осуществил космическую съемку Земли в цвете.