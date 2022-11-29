Невероятная история женщины, которая родила ребенка, находясь в коме

Этот случай является если не единственным в истории человечества, то одним из немногих.

Валери Леа, вероятно, единственная женщина в мире, которая когда-либо рожала, находясь в коме. Эта история - не выдумка и не сценарий для фильма.

То, что пережила Валери Леа, могло бы стать сюжетом для неплохого голливудского проекта. У нее было двое детей, и она была беременна уже третьим ребенком.

Внезапно Валери заболела свиным гриппом и крайне тяжело переносила инфекцию. Из-за сильного ухудшения здоровья она впала в кому. При всем этом она все еще носила малыша.

Врачи настаивали на прерывании беременности, но семья приняла решение сохранить его. Все происходило на 27-й неделе беременности. Пока она не приходила в сознание, медики произвели кесарево сечение.

В итоге ребенок родился полностью здоровым, а сама женщина со временем пошла на поправку.