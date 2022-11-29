Невероятная история женщины, которая родила ребенка, находясь в коме
Этот случай является если не единственным в истории человечества, то одним из немногих.
Валери Леа, вероятно, единственная женщина в мире, которая когда-либо рожала, находясь в коме. Эта история - не выдумка и не сценарий для фильма.
То, что пережила Валери Леа, могло бы стать сюжетом для неплохого голливудского проекта. У нее было двое детей, и она была беременна уже третьим ребенком.
Внезапно Валери заболела свиным гриппом и крайне тяжело переносила инфекцию. Из-за сильного ухудшения здоровья она впала в кому. При всем этом она все еще носила малыша.
Врачи настаивали на прерывании беременности, но семья приняла решение сохранить его. Все происходило на 27-й неделе беременности. Пока она не приходила в сознание, медики произвели кесарево сечение.
В итоге ребенок родился полностью здоровым, а сама женщина со временем пошла на поправку.
Опубликовано: Николай Скира
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