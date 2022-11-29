Моравецкий: Польша не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
2022-11-29 17:23
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot.
29 ноября премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий ответил на вопрос представителей средств массовой информации о возможности передачи киевскому режиму немецких зенитных ракетных комплексов Patriot.
Моравецкий заявил, что «системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба», исключив отправку данных ЗРК Киеву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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