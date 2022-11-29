Польша отказалась отдавать Украине ЗРК Patriot

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена передавать Украине ЗРК ЗРК Patriot.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы, которые поступят в Польшу, будут использоваться для защиты польского неба.

Моравецкий отметил, что такие батареи поступают в страну впервые.

Ранее глава Минобороны Германии Арне Коллац сказал, что ЗРК Patriot, предложенные Польше, должны остаться на территории НАТО.