Во Львовской области законодательно запретили деятельность УПЦ
2022-11-29 17:53
Депутаты Львовского облсовета запретили деятельность религиозных организаций УПЦ на территории области.
29 ноября пресс-служба Львовского областного совета сообщила о том, что местные депутаты приняли решение о запрете деятельности религиозных организаций Украинской православной церкви на территории области.
В свою очередь, украинское интернет-издание «Страна» отметило факт того, что согласно действующему законодательству облсоветы и местные советы не имеют права запрещать деятельность религиозных организаций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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