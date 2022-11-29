Во Львовской области законодательно запретили деятельность УПЦ

Депутаты Львовского облсовета запретили деятельность религиозных организаций УПЦ на территории области.

29 ноября пресс-служба Львовского областного совета сообщила о том, что местные депутаты приняли решение о запрете деятельности религиозных организаций Украинской православной церкви на территории области.

В свою очередь, украинское интернет-издание «Страна» отметило факт того, что согласно действующему законодательству облсоветы и местные советы не имеют права запрещать деятельность религиозных организаций.