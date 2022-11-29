ФРГ не удалось найти реальные альтернативы поставкам газа из России

Депутат бундестага Эрнст сообщил, что у Германии до сих пор нет реальных альтернатив газу из России.

29 ноября ряд российских СМИ сообщили, что глава комитета по вопросам энергетики и климата германского Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст написал на своей странице в Twitter, что правительство ФРГ напрасно радуется заключению сделки с Катаром о поставках СПГ и хвастается значительным объемов топлива.

По мнению политика в действительности эти 2 миллиона тонн газа поставляемых из Катара, соответствуют 3% спроса на данный энергоресурс в Германии и настоящих альтернатив российскому газу до сих пор у Германии нет.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо, то страна может прекратить поставки газа в Европу.