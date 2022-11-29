Экс-замглавы Херсона Пепель задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией

На Украине задержали экс-замглавы Херсона Владимира Пепеля по подозрению в сотрудничестве с Россией.

29 ноября пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудники ведомства в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона и предъявили ему обвинение в коллаборационизме, за что подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы.

Обозреватели издания «Украинская правда» утверждают, что речь в пресс-релизе ГБР идёт о заместителе мэра Херсона Владимире Пепеле, который, предположительно, организовывал работу предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал систему взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ, а также подготавливал помещения для проведения референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.