Экс-замглавы Херсона Пепель задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией
На Украине задержали экс-замглавы Херсона Владимира Пепеля по подозрению в сотрудничестве с Россией.
29 ноября пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудники ведомства в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона и предъявили ему обвинение в коллаборационизме, за что подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы.
Обозреватели издания «Украинская правда» утверждают, что речь в пресс-релизе ГБР идёт о заместителе мэра Херсона Владимире Пепеле, который, предположительно, организовывал работу предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал систему взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ, а также подготавливал помещения для проведения референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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