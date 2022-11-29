На юге США прогнозируется угроза мощных торнадо и град

Мощные торнадо и крупный град могут обрушиться на большую часть юга США во вторник, синоптики предупредили миллионы американцев, чтобы они были готовы к опасной погоде в течение дня.

Около 15 миллионов человек, живущих на юге США и в некоторых частях Миссури, Теннесси и Кентукки, оказались под угрозой суровых погодных условий, которые могут вызвать мощные торнадо с «длинным следом» — смерчи, которые остаются на земле намного дольше, чем обычные торнадо, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

NWS призвало людей следить за погодой в течение вторника и среды, поскольку некоторые грозы могут сопровождаться разрушительными ветрами со скоростью 128 км/ч и крупным градом.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи сообщило в Твиттере, что три миллиона жителей штата должны быть готовы к перебоям в подаче электроэнергии, им рекомендуют держаться подальше от дорог и использовать безопасное место в своем доме в случае торнадо.

По словам Эндрю Оррисона, метеоролога NWS из Колледж-Парка, сильные штормы вызваны столкновением холодного фронта, спускающегося с гор с более теплым влажным воздухом, двигающимся на север из Мексиканского залива.