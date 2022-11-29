Мята не только улучшает сон и пищеварение, но и способна продлить молодость
О свойствах мяты рассказала биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.
Как оказалось, в мяте содержатся вещества, которые помогают отодвинуть биологические процессы старения.
«Мята — растение, которое имеет долгую историю употребления в пищу, а также её масло — для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника. Есть и другие полезные эффекты», — отметила специалист.
Основной компонент мяты – ментол, содержащийся в эфирном масле листьев. Издревле широко известны его противовоспалительные и дезинфицирующие свойства.
В мяте много марганца (примерно 50% от суточной нормы), меди и витамина С.
Фитонутриенты, которые присутствуют в мяте, отдаляют старение организма. Лимонен мощный антиоксидант с противораковыми свойствамии и защитным эффектом для сердечно-сосудистой системы.
Мята помогает снизить аппетит и поможет в соблюдении диеты, особенно если человеку не нравится её вкус. Всего лишь стоит пожевать одну веточку растения
Опубликовано: Храмова Оксана
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