Одессита приговорили к 15 годам тюрьмы за российский флаг
2022-11-29 18:33
В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену мужчину, вывесившего с балкона флаг России.
Во вторник днем в Тelegram--канале Государственного бюро расследований Украины сообщили, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Одессы, который вывесил на одном из домов российский флаг.
Уточняется, что по версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе, а также вербовал людей для подрывной деятельности против Украины, кроме того, мужчину признали виновным в похищении человека.
Опубликовано: Елена Калиновская
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