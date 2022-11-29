В пожилом возрасте лишний вес может даже продлить жизнь

Людям старше 65 лет не всегда можно худеть с помощью диет, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Снижение мышечной ткани с возрастом – физиологическое явление, развивающееся в условиях снижения физических нагрузок и старения организма.

Происходят изменения скелетных мышц с потерей их силы и замещением на жировую ткань.

К людям зрелого возраста применяется так называемый «парадокс ожирения».

«Он включает в себя определённый защитный механизм от переломов и падений для пожилых с избыточной массой тела (с индексом массы тела от 25 до 29). Ряд исследований продемонстрировал, что такие пациенты живут дольше», — отметила врач.

Теорию парадокса ожирения основывается на утверждении, что избыточный вес может защищать от определенных заболеваний, а жировая масса — от неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

Для людей старше 65, а особенно старше 75 лет, снижение веса может иметь весьма трагичные последствия, предупредила эндокринолог.

Уменьшение мышечной и костной массы в конечном счёте может повлиять на снижение продолжительности жизни.

Жировая ткань способна лучше сохранять витамины А, D, Е, которые положительно влияют на плотность костей.

Лишний вес повышает шансы на выживаемость возрастных пациентов после проведения сложных операций.