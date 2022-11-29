Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования

О вреде совместного сна с ребенком заявила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Укладывая ребенка рядом с собой мать рискует нанести травму своему ребенку. Сначала физическую, а с возрастом и психологическую.

«На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребёнка, может просто перекрыть его дыхательные пути», — отметила Крашкина.

Совместный сон с матерью в будущем помешает социальной и психологической адаптации ребёнка в обществе.

Если дети, которым исполнился год или два, продолжают спать с мамой это может помешать развитию ребенка ребёнка как отдельной личности.

Дети проходят определенные этапы взросления. Со временем они становятся более самостоятельными.

Если мы «привязываем» их к себе, мы нарушаем их естественное развитие и препятствуем их взрослению.