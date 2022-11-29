Моравецкий: Польша не планирует передавать Киеву системы ПВО Patriot
Моравецкий заявил, что власти Польши не планируют передавать Украине системы ПВО Patrio, которые заказала в США.
29 ноября РИА Новости сообщили, что премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции сообщил журналистам, что власти Польши не планируют передавать Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны ПВО Patriot, которые республика заказала в США.
Моравецкий подчеркнул, что Германия и другие союзники уже имеют эти батареи и в скором времени они поступят в Польшу и будут служить для защиты польского неба.
В тоже время премьер настаивает, чтобы Германия передала Patriot Киеву для размещения комплексов в западной части Украины, для того чтобы защитить небо в восточной части Польши.
Опубликовано: Елена Калиновская
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