Моравецкий: Польша не планирует передавать Киеву системы ПВО Patriot

Моравецкий заявил, что власти Польши не планируют передавать Украине системы ПВО Patrio, которые заказала в США.

29 ноября РИА Новости сообщили, что премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции сообщил журналистам, что власти Польши не планируют передавать Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны ПВО Patriot, которые республика заказала в США.

Моравецкий подчеркнул, что Германия и другие союзники уже имеют эти батареи и в скором времени они поступят в Польшу и будут служить для защиты польского неба.

В тоже время премьер настаивает, чтобы Германия передала Patriot Киеву для размещения комплексов в западной части Украины, для того чтобы защитить небо в восточной части Польши.