Оториноларинголог советует здоровый сон для реабилитации слизистой носа

Врач медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Елена Новожилова рассказала, что правильный микроклимат в помещении способствует восстановлению слизистой носа после болезни.

Острые респираторные заболевания являются наиболее распространенными среди инфекционных заболеваний.

При патологии ЛОР-органов в первую очередь страдает слизистая оболочка с ее железистыми клетками.

Для скорейшего восстановления рекомендованы пешие прогулки и умеренное закаливание. Среди главных условий — сон продолжительностью не менее семи часов.

Следует, как минимум на это время, отказаться от вредных привычек, таких как курение. Следует избавиться от очагов хронической инфекции и полипов носовой полости.

Кровообращение носа нужно стимулировать, используя специальные кремы и травяные экстракты или спреи с морской водой.

Важную роль также играют витамины и биостимуляторы. Они мобилизуют восстановительные свойства организма и способствуют заживлению тканей носа.