Оториноларинголог советует здоровый сон для реабилитации слизистой носа
Врач медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Елена Новожилова рассказала, что правильный микроклимат в помещении способствует восстановлению слизистой носа после болезни.
Острые респираторные заболевания являются наиболее распространенными среди инфекционных заболеваний.
При патологии ЛОР-органов в первую очередь страдает слизистая оболочка с ее железистыми клетками.
Для скорейшего восстановления рекомендованы пешие прогулки и умеренное закаливание. Среди главных условий — сон продолжительностью не менее семи часов.
Следует, как минимум на это время, отказаться от вредных привычек, таких как курение. Следует избавиться от очагов хронической инфекции и полипов носовой полости.
Кровообращение носа нужно стимулировать, используя специальные кремы и травяные экстракты или спреи с морской водой.
Важную роль также играют витамины и биостимуляторы. Они мобилизуют восстановительные свойства организма и способствуют заживлению тканей носа.
Опубликовано: Храмова Оксана
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