Белорусская оппозиционерка Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле

Осужденная на 11 лет лишения свободы белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле.

29 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на соратников Марии Колесниковой, сообщило о том, что осужденную белорусскую оппозиционерку госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой помощи в городе Гомель.

Адвокат Владимир Пыльченко сообщил о том, что вчера, 28 ноября, его подзащитную, которая приговорена к 11 годам заключения в колонии общего режима, госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию, однако официальной информации об ухудшении здоровья Колесниковой нет.