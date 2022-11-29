Белорусская оппозиционерка Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле
Осужденная на 11 лет лишения свободы белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле.
29 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на соратников Марии Колесниковой, сообщило о том, что осужденную белорусскую оппозиционерку госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой помощи в городе Гомель.
Адвокат Владимир Пыльченко сообщил о том, что вчера, 28 ноября, его подзащитную, которая приговорена к 11 годам заключения в колонии общего режима, госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию, однако официальной информации об ухудшении здоровья Колесниковой нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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