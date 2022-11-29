Генсек НАТО Столтенберг назвал поставки оружия единственным путём к миру в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия киевскому режиму являются единственным путём к миру в Украине.

29 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пресс-релизе заявил о том, что НАТО считает единственным путём к миру в Украине постоянные поставки оружия Киеву для обеспечения боеспособности украинской армии.

Столтенберг также сообщил журналистам на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран блока НАТО, что союзники по альянсу договорились продолжать оказывать помощь Украине «столько, сколько понадобится».