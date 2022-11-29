Медведев: НАТО должно быть распущено как преступное образование
2022-11-29 20:24
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что НАТО должно быть распущено как преступное образование и покаяться перед человечеством.
29 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что Североатлантический альянс, в странах которого проживает не более 12% населения планеты, должен покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование.
Медведев отметил факт того, что «наглые натовские выскочки» забывают об убитых десятках тысяч мирных граждан, государственных переворотах и других «злодеяниях», которые были совершены руководителями альянса за более чем 60 лет существования НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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