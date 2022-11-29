Медведев заявил, что Украину ждет победа над Россией с урезанием границ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина победит Россию в сильно урезанных границах своей независимости.

Во вторник, 29 ноября 2022 года, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина победит как суверенное независимое государство, отметив факт того, что он ничего не сказал о её территориальной целостности.

Медведев допустил, что киевский режим якобы сможет одержать победу над Россией «в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров».

Также российский политик добавил, что если Североатлантический альянс поставит Киеву ЗРК Patriot вместе с натовским персоналом, то они мгновенно станут законной целью Вооружённых сил РФ.