Медведев заявил, что Украину ждет победа над Россией с урезанием границ
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина победит Россию в сильно урезанных границах своей независимости.
Во вторник, 29 ноября 2022 года, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина победит как суверенное независимое государство, отметив факт того, что он ничего не сказал о её территориальной целостности.
Медведев допустил, что киевский режим якобы сможет одержать победу над Россией «в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров».
Также российский политик добавил, что если Североатлантический альянс поставит Киеву ЗРК Patriot вместе с натовским персоналом, то они мгновенно станут законной целью Вооружённых сил РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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