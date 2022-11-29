Эрдоган: Турция должна находиться в центре нового мирового порядка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция должна находиться в центре нового мирового порядка.

Он подчеркнул, что манипуляции в СМИ и действия террористов не смогут остановить развитие страны.

Эрдоган считает, что Турции необходимо использовать все возможности, связанные с изменениями экономической и политической мировой архитектуры.

Ранее турецкий лидер заявил, что страна не намерена ни перед кем отчитываться за проведение военных операций.