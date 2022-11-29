Эрдоган: Турция должна находиться в центре нового мирового порядка
2022-11-29 20:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция должна находиться в центре нового мирового порядка.
Он подчеркнул, что манипуляции в СМИ и действия террористов не смогут остановить развитие страны.
Эрдоган считает, что Турции необходимо использовать все возможности, связанные с изменениями экономической и политической мировой архитектуры.
Ранее турецкий лидер заявил, что страна не намерена ни перед кем отчитываться за проведение военных операций.
Опубликовано: Светлана Репина
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