Подача газа в Крым будет приостановлена с 29 ноября

С 29 ноября подача природного газа из Краснодарского края в Крым будет приостановлена на 3 дня.

Сообщается, что приостановка прокачки необходима для выполнения технических работ.

В частности, планируется врезать в газопровод компрессорную станцию, чтобы повысить давление газа в магистрали.

Ранее в Крыму обещали оказать помощь Херсонской области в газовом вопросе, если в этом возникнет необходимость.