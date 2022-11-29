Подача газа в Крым будет приостановлена с 29 ноября
2022-11-29 20:45
С 29 ноября подача природного газа из Краснодарского края в Крым будет приостановлена на 3 дня.
Сообщается, что приостановка прокачки необходима для выполнения технических работ.
В частности, планируется врезать в газопровод компрессорную станцию, чтобы повысить давление газа в магистрали.
Ранее в Крыму обещали оказать помощь Херсонской области в газовом вопросе, если в этом возникнет необходимость.
Опубликовано: Светлана Репина
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