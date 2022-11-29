Медведев: в случае поставок ЗКР Patriot Украине они станут законной целью вместе с персоналом НАТО
2022-11-29 21:00
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае поставок Украине ЗРК Patriot они станут законной целью российских военных.
Медведев отметил, что это же касается и персонала НАТО, который будет работать с зенитно-ракетными комплексами.
Он заявил, что в цивилизованном мире нет необходимости в НАТО, поэтому Альянсу следует покаяться и объявить о своем роспуске.
Ранее Медведев говорил о том, что США всегда бросают своих друзей и прогнозировал, что это произойдет и с Украиной.
Опубликовано: Светлана Репина
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