Медведев: в случае поставок ЗКР Patriot Украине они станут законной целью вместе с персоналом НАТО

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае поставок Украине ЗРК Patriot они станут законной целью российских военных.

Медведев отметил, что это же касается и персонала НАТО, который будет работать с зенитно-ракетными комплексами.

Он заявил, что в цивилизованном мире нет необходимости в НАТО, поэтому Альянсу следует покаяться и объявить о своем роспуске.

Ранее Медведев говорил о том, что США всегда бросают своих друзей и прогнозировал, что это произойдет и с Украиной.