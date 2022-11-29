США не будут включать Россию в список стран-спонсоров терроризма из-за зерновой сделки

Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время брифинга заявил, что его страна не будет включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Он пояснил, что это может навредить реализации зерновой сделки, которая отвечает интересам Украины и США.

Карпентер также отметил, что в отношении стран из списка применяются меры, которые в случае с Россией могут помешать оказанию гуманитарной помощи оккупированным частям Украины.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой Россия объявлена страной-спонсором терроризма.

