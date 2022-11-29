США не будут включать Россию в список стран-спонсоров терроризма из-за зерновой сделки
2022-11-29 21:18
Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время брифинга заявил, что его страна не будет включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.
Он пояснил, что это может навредить реализации зерновой сделки, которая отвечает интересам Украины и США.
Карпентер также отметил, что в отношении стран из списка применяются меры, которые в случае с Россией могут помешать оказанию гуманитарной помощи оккупированным частям Украины.
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой Россия объявлена страной-спонсором терроризма.
Опубликовано: Светлана Репина
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