Бузова не сумела ответить на вопросы из школьной программы
В одном из раундов телеведущая соперничала с десятиклассником Михаилом. Им предстояло соотнести физические величины с единицами измерения.
Певица и телеведущая Ольга Бузова не знает ответы на базовые вопросы по физике. Это выяснилось после участия звезды в эфире шоу «1-11» блогера Иды Галич, где знаменитости соревнуются с детьми и подростками в знании школьной программы, сообщает Рамблер.
В одном из раундов Бузова соперничала с десятиклассником Михаилом. Им предстояло соотнести физические величины с единицами измерения. Бузова правильно заявила, что длину измеряют в метрах, а массу — в килограммах.
Но при этом неверно указала в ответе, что энергию измеряют в амперах, силу — в паскалях, а давление — в ньютонах (на самом деле энергию измеряют в джоулях, силу в ньютонах, давление в паскалях).
Подросток же справился с задачей. «Михаил в этом раунде раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — отметила Галич, комментируя результаты тура.
В целом игра закончилась ничьей.
Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева во время интервью Ксении Собчак тоже не ответила на ряд вопросов школьной программы. К примеру, девушка не знала, кто написал «Отцы и дети» и в каком веке царствовал Петр I.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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