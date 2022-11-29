Доктор Мясников предостерег от бесконтрольного приема популярных лекарств
По его словам, некоторые препараты для сердца могут «убить на раз». К примеру, бисопролол либо нифедипин способны резко снизить давление и вызвать инфаркт.
Теледоктор Александр Мясников объяснил, что ряд привычных лекарств могут стоить жизни, сообщает Супер.ру.
Ведущий программы «О самом главном» сравнил покупку безрецептурных препаратов с походом в оружейный магазин.
«Попросу говоря, вы, не умея обращаться с гранатой или пистолетом, идете в оружейный магазин, и покупаете, — говорит врач. — Это оружие, которым вы себя убиваете».
По его словам, бесконтрольное употребление некоторых препаратов для сердца может «убить на раз». К примеру, бисопролол либо нифедипин способны резко снизить давление и стать причиной инфаркта или инсульта.
Подобные последствия может вызвать и нитроглицерин. «Одним он помогает, других убивает. Почему говорим: если человек упал, не суйте ему в рот нитроглицерин? Вам он подходит, а его может убить», — объяснил врач.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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