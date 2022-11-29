Медведев пригрозил НАТО нападением за поставки ЗРК Patriot в Украину
2022-11-29 21:36
Дмитрий Медведев заявил, что альянс НАТО может стать новой целью российских атак.
В своем телеграм-канале Дмитрий Медведев высказался о перспективе поставок в Украину американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По словам экс-президента Российской Федерации, НАТО может стать целью России в случае отправки Украине этих систем противовоздушной обороны.
"Медведев назвал НАТО целью ВС России в случае поставок Patriot Украине", - пишет российское издание "Московский Комсомолец".
При этом на тему поставок Украине ЗРК Patriot высказался премьер-министр Польши Моравецки. Он заявил, что Варшава не передаст их Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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