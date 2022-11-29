Медведев пригрозил НАТО нападением за поставки ЗРК Patriot в Украину

Дмитрий Медведев заявил, что альянс НАТО может стать новой целью российских атак.

В своем телеграм-канале Дмитрий Медведев высказался о перспективе поставок в Украину американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам экс-президента Российской Федерации, НАТО может стать целью России в случае отправки Украине этих систем противовоздушной обороны.

"Медведев назвал НАТО целью ВС России в случае поставок Patriot Украине", - пишет российское издание "Московский Комсомолец".

При этом на тему поставок Украине ЗРК Patriot высказался премьер-министр Польши Моравецки. Он заявил, что Варшава не передаст их Украине.