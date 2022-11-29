Невролог Татьяна Стецкая объяснила, откуда берутся боли в ногах у детей по ночам

Специалист пояснила, что болевой синдром встречается у детей 4-11 лет. "Боли роста" появляются именно в ночное время, возникают внезапно и продолжаются до получаса.

Всем, у кого есть дети, наверняка знакомы эти ночные боли в ногах. Приступы кажутся необъяснимыми и беспричинными, и вызывают беспокойство у родителей.

Что говорит по этому поводу врач:

«Дискомфорт проявляется ночью. Ребенок неожиданно просыпается с жалобой на боли в ногах. Пробуждение может быть через несколько часов после засыпания. Чаще всего боли симметричны, затрагивают мышцы голеней, бедер. Длительность эпизода от двух-трех до 30 минут»

Наблюдается подобное состояние чаще всего после излишней активности в дневное время.

Днем болевые сигналы от натянутых мышечных волокон и сухожилий заглушаются потоком дел и событий.

Ночью отвлекающих факторов нет, боль доходит до высших нервных центров и дает о себе знать с полной силой.

Невролог рекомендует в таких случаях делать легкий массаж ног или давать ребенку обезболивающий препарат.

Специалист уверяет, что "боли роста" - это естественное и преходящее явление. Особенно беспокоиться об этом не стоит.

Поводом для обращения к врачу должны стать сильные продолжительные боли в одной ноге, при этом болевой синдром сочетается с хромотой или отражается на общем состоянии ребенка.

В тревожных ситуациях, как правило, боли отмечаются у детей не только ночью, но также утром и днем.