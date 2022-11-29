Латвия предложила Украине наносить удары по российским аэродромам

APS
2022-11-29 21:47

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посоветовал Украине наносить удары по местам, где находятся ракеты, которыми бьют по украинской инфраструктуре.

Он призвал позволить украинским военным использовать оружие против аэродромов и площадок, откуда запускаются ракеты.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил партнерам поставлять на Украину ракеты дальностью 800 км.

Тем временем в НАТО обсуждают возможность поставок на Украину зенитно0акетрных комплексов Patriot. 

Опубликовано: Светлана Репина