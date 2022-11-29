Латвия предложила Украине наносить удары по российским аэродромам
2022-11-29 21:47
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посоветовал Украине наносить удары по местам, где находятся ракеты, которыми бьют по украинской инфраструктуре.
Он призвал позволить украинским военным использовать оружие против аэродромов и площадок, откуда запускаются ракеты.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил партнерам поставлять на Украину ракеты дальностью 800 км.
Тем временем в НАТО обсуждают возможность поставок на Украину зенитно0акетрных комплексов Patriot.
Опубликовано: Светлана Репина
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