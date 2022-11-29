Латвия предложила Украине наносить удары по российским аэродромам

Полузащитник американской футбольной команды Кристиан Пулишич получил травму во время матча с Ираном, и попал в больницу

Врезавшегося во вратаря во время матча с иранской командой на ЧМ в Катаре Кристиана Пулишича срочно госпитализировали для обследования.

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