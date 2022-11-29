Ученые объяснили, почему рискованно солить пищу после приготовления
Она повышает риск развития болезней сердца, тогда как отказ от досаливания заметно его снижает, причем для людей с любым образом жизни.
Ученые давно установили: диета с высоким содержанием соли способна привести к высокому кровяному давлению, вызывающую сердечную недостаточность.
Исследование показало, что даже простое сокращение добавляемой в пищу соли после готовки может иметь значение.
Профессор Школы общественного здравоохранения университета Тулейн в Новом Орлеане Лу Ци объяснил: "Мы обнаружили, что люди, не добавляющие много соли в пищу, заметно снижают риск развития болезней сердца - вне зависимости от образа жизни и других заболеваний".
По словам профессора, не обязательно полностью вычеркивать соль из рациона, достаточно просто меньше солить.
Исследователи также установили: женщины с низким индексом массы тела и умеренным потреблением алкоголя, некурящие и активные физически в среднем реже солили пищу.
При этом ученые выявили связь между досаливанием пищи и риском сердечных заболеваний в среде курильщиков и лиц с пониженным социально-экономическим статусом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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