Муха цеце является самым опасным животным в мире
Ее называют тихой убийцей. От ее укусов каждый год погибают несколько тысяч человек.
Эта маленькая мушка обитает в странах экваториальной и субэкваториальной Африки.
Она охотится и нападает на любой крупный движущийся объект. Это может быть человек, крокодил, буйвол, лев, антилопа, а также заяц и варан, которые гибнут в результате ее укуса.
Дело в том, что цеце переносит смертельно опасных возбудителей, вызывающих сонную болезнь и другие трипаносомозы.
С помощью острого торчащего хоботка муха кусает всех подряд, чтобы насытиться кровью жертвы.
На счету одного маленького и безобидного с виду создания ежегодно насчитываются тысячи жертв, в том числе и среди людей.
Опубликовано: Наталья Павлова
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