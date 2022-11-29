Муха цеце является самым опасным животным в мире

Ее называют тихой убийцей. От ее укусов каждый год погибают несколько тысяч человек.

Эта маленькая мушка обитает в странах экваториальной и субэкваториальной Африки.

Она охотится и нападает на любой крупный движущийся объект. Это может быть человек, крокодил, буйвол, лев, антилопа, а также заяц и варан, которые гибнут в результате ее укуса.

Дело в том, что цеце переносит смертельно опасных возбудителей, вызывающих сонную болезнь и другие трипаносомозы.

С помощью острого торчащего хоботка муха кусает всех подряд, чтобы насытиться кровью жертвы.

На счету одного маленького и безобидного с виду создания ежегодно насчитываются тысячи жертв, в том числе и среди людей.