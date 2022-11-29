Республиканцы собираются ограничить помощь США Украине
Лидер фракции республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что помощь Вашингтона Украине не будет неограниченной.
Он отметил, что на эти цели направляются средства, которые налогоплательщики зарабатывают напряженной работой.
Маккарти также сказал, что республиканцы готовы гарантировать: любое финансирование направляется по адресу.
Ранее стало известно, что республиканцы в американском Конгрессе дадут согласие на предоставление Украине дополнительной поддержки на сумму свыше 38 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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