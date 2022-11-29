Беларусь увеличит расходы на национальную оборону и мобилизацию в 1,5 раза

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликован законопроект, согласно которому в 2023 году расходы бюджета на оборону будут увеличены.

Документом предусмотрено увеличение таких расходов до 2,772 млрд белорусских рублей, т.е. в 1,53 раза в сравнении с нынешним годом.

Из этой суммы 2,635 млрд рублей будет направлено на оборону и вооруженные силы, а 110,5 млн рублей – на мобилизацию и мобилизационную подготовку.

Одновременно планируется увеличить расходы на правоохранительную и судебную деятельность.