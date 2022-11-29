Foreign Policy: Байден не хочет ввязываться в войну с Россией

Издание Foreign Policy пишет, что Джо Байдену приходится делать выбор между очередными поставками вооружений на Украину и риском эскалации отношений с Россией.

В материале говорится, что администрация Байдена может оказаться в непростой ситуации.

По мнению автора, президент США выступает за победу Украины, но при этом не хочет ввязываться в войну с Россией.

В нынешней ситуации компромисс с Москвой – неудовлетворительный исход, поскольку это уже не будет историей успеха США на международной арене.