Foreign Policy: Байден не хочет ввязываться в войну с Россией
2022-11-29 22:45
Издание Foreign Policy пишет, что Джо Байдену приходится делать выбор между очередными поставками вооружений на Украину и риском эскалации отношений с Россией.
В материале говорится, что администрация Байдена может оказаться в непростой ситуации.
По мнению автора, президент США выступает за победу Украины, но при этом не хочет ввязываться в войну с Россией.
В нынешней ситуации компромисс с Москвой – неудовлетворительный исход, поскольку это уже не будет историей успеха США на международной арене.
Опубликовано: Светлана Репина
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