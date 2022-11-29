Психологи рассказали, как не стать жертвой профессионального выгорания

Существует несколько типов профессией, представители которых больше других предрасположены к синдрому менеджера.

Во-первых, это работники, чья деятельность связана с постоянным общением с большим количеством людей, высокой степенью ответственности и необходимостью принимать сложные решения.

Это, прежде всего, руководители всех уровней, специалисты по продажам, педагоги, медицинские работники, консультанты в компаниях и т.п. Если человек, работающий на одной из этих должностей, является интровертом или склонен концентрироваться на своей профессиональной деятельности, то он, как правило, с трудом может переключаться и «сбрасывать» отрицательные эмоции.

Ко второй группе можно отнести людей, которые «существуют» в состоянии постоянного внутриличностного конфликта в связи со своей профессиональной деятельностью. Это могут быть, к примеру, работающие матери, которые переживают о том, что из-за стремления сделать карьеру не уделяют должного внимания семье и детям. Или, например, специалисты, занятые в высококонкурентной среде и вынужденные постоянно доказывать свой профессионализм.

Третья группа – это специалисты, которые по тем или иным причинам пребывают в хроническом страхе потерять свое рабочее место. Это может быть связано и с нестабильностью компаний в кризисный период или с достижением определенного возраста или возникшим конфликтом с руководителем.

И, наконец, к четвертой группе относятся лица, которых поставили в определенные «профессиональные» рамки. К таким примерам можно отнести повышение в должности, перевод в другой отдел или смену места работы - когда человек должен проявить высокую результативность в короткие сроки.

Высокая самооценка – залог успеха:

Синдром менеджера возникает гораздо реже у личностей с высокой самооценкой и уверенностью в своих профессиональных качествах.

В меньшей степени состоянию подвержены люди, которые имеют хорошее здоровье и осознанно подходят к его сохранению: занимаются физкультурой, в том числе на свежем воздухе, правильно питаются и уделяют достаточно времени полноценному отдыху. Необходимо отметить, что удачный опыт преодоления стрессовых ситуаций, связанных с построением карьеры, хорошая обучаемость и способность к кардинальным изменениям, а также умение переключаться служат в том числе и хорошей профилактикой синдрома менеджера или хронической усталости.

Признаки синдрома менеджера.

Психофизические симптомы:

ощущение постоянной усталости, в том числе и в утренние часы,

эмоциональное и физическое опустошение,

снижение восприимчивости к явлениям внешней среды (эмоциональная вялость и сниженная реактивность),

отсутствие жизненной энергии,

головные боли, которые ранее не были характерны,

нарушения сна – затруднения при засыпании и частые пробуждения,

резкое снижение или увеличение массы тела,

сонливость, желание отдохнуть, заторможенное состояние в течение дня.

Социально-психологические проявления:

повышенная раздражительность по незначительным поводам,

потеря интереса к полноценной жизни,

эпизоды чрезмерной вспыльчивости, гнева или, наоборот, «замыкания в себе» и отказ от общения,

неосознанные страхи, постоянное беспокойство, повышенная тревожность, ожидание неприятностей, ощущение избыточной ответственности и чрезмерного ожидания неудачи,

утрата позитивного взгляда на жизненные и рабочие перспективы.

Поведенческие проявления:

изменение привычного режима работы,

боязнь приступить к выполнению обычных и новых рабочих заданий,

избегание принятия решений,

снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие или чрезмерное внимание к результатам,

откладывание серьезных вопросов, заполнение рабочего времени выполнением мелких, незначительных, рутинных заданий,

попытки дистанцироваться от коллег и клиентов,

увеличение употребления алкоголя, сигарет, попытки справиться с напряжением за счет употребления наркотиков.

С течением времени синдром менеджера может усугубляться: возникают боли в суставах без покраснения кожных покровов и характерной припухлости, болевые ощущения в мышцах, снижается активность иммунной системы и возникает болезненность и увеличение лимфатических узлов, появляется боль и отечность в горле, возникают частые респираторные заболевания и лихорадочноподобные состояния, колеблются показатели артериального давления, пульса, может снижаться либидо.