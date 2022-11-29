Психологи рассказали, как не стать жертвой профессионального выгорания
Существует несколько типов профессией, представители которых больше других предрасположены к синдрому менеджера.
Во-первых, это работники, чья деятельность связана с постоянным общением с большим количеством людей, высокой степенью ответственности и необходимостью принимать сложные решения.
Это, прежде всего, руководители всех уровней, специалисты по продажам, педагоги, медицинские работники, консультанты в компаниях и т.п. Если человек, работающий на одной из этих должностей, является интровертом или склонен концентрироваться на своей профессиональной деятельности, то он, как правило, с трудом может переключаться и «сбрасывать» отрицательные эмоции.
Ко второй группе можно отнести людей, которые «существуют» в состоянии постоянного внутриличностного конфликта в связи со своей профессиональной деятельностью. Это могут быть, к примеру, работающие матери, которые переживают о том, что из-за стремления сделать карьеру не уделяют должного внимания семье и детям. Или, например, специалисты, занятые в высококонкурентной среде и вынужденные постоянно доказывать свой профессионализм.
Третья группа – это специалисты, которые по тем или иным причинам пребывают в хроническом страхе потерять свое рабочее место. Это может быть связано и с нестабильностью компаний в кризисный период или с достижением определенного возраста или возникшим конфликтом с руководителем.
И, наконец, к четвертой группе относятся лица, которых поставили в определенные «профессиональные» рамки. К таким примерам можно отнести повышение в должности, перевод в другой отдел или смену места работы - когда человек должен проявить высокую результативность в короткие сроки.
Высокая самооценка – залог успеха:
Синдром менеджера возникает гораздо реже у личностей с высокой самооценкой и уверенностью в своих профессиональных качествах.
В меньшей степени состоянию подвержены люди, которые имеют хорошее здоровье и осознанно подходят к его сохранению: занимаются физкультурой, в том числе на свежем воздухе, правильно питаются и уделяют достаточно времени полноценному отдыху. Необходимо отметить, что удачный опыт преодоления стрессовых ситуаций, связанных с построением карьеры, хорошая обучаемость и способность к кардинальным изменениям, а также умение переключаться служат в том числе и хорошей профилактикой синдрома менеджера или хронической усталости.
Признаки синдрома менеджера.
Психофизические симптомы:
ощущение постоянной усталости, в том числе и в утренние часы,
эмоциональное и физическое опустошение,
снижение восприимчивости к явлениям внешней среды (эмоциональная вялость и сниженная реактивность),
отсутствие жизненной энергии,
головные боли, которые ранее не были характерны,
нарушения сна – затруднения при засыпании и частые пробуждения,
резкое снижение или увеличение массы тела,
сонливость, желание отдохнуть, заторможенное состояние в течение дня.
Социально-психологические проявления:
повышенная раздражительность по незначительным поводам,
потеря интереса к полноценной жизни,
эпизоды чрезмерной вспыльчивости, гнева или, наоборот, «замыкания в себе» и отказ от общения,
неосознанные страхи, постоянное беспокойство, повышенная тревожность, ожидание неприятностей, ощущение избыточной ответственности и чрезмерного ожидания неудачи,
утрата позитивного взгляда на жизненные и рабочие перспективы.
Поведенческие проявления:
изменение привычного режима работы,
боязнь приступить к выполнению обычных и новых рабочих заданий,
избегание принятия решений,
снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие или чрезмерное внимание к результатам,
откладывание серьезных вопросов, заполнение рабочего времени выполнением мелких, незначительных, рутинных заданий,
попытки дистанцироваться от коллег и клиентов,
увеличение употребления алкоголя, сигарет, попытки справиться с напряжением за счет употребления наркотиков.
С течением времени синдром менеджера может усугубляться: возникают боли в суставах без покраснения кожных покровов и характерной припухлости, болевые ощущения в мышцах, снижается активность иммунной системы и возникает болезненность и увеличение лимфатических узлов, появляется боль и отечность в горле, возникают частые респираторные заболевания и лихорадочноподобные состояния, колеблются показатели артериального давления, пульса, может снижаться либидо.
Опубликовано: Ангелина Крент
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