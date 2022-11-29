Евразийский банк развития предрекает России углубление экономического спада

В обзоре Евразийского банка развития говорится, что адаптация российской экономики к западным санкциям может затянуться.

Это связано с нарушением логистических цепочек, снижением доходов от экспорта, а также с проблемами в валютных расчетах.

Причинами спада деловой активности в ЕАБР называют ограниченный доступ к передовым технологиям, повышенную неопределенность, сложности в поставках инвестиционной продукции.

Специалисты банка считают, что рост российской экономики начнется не ранее 2024 года, показатель составит 1,5%.