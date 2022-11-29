Украина отказалась от участия в соглашении СНГ о пенсионных гарантиях

Представитель кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что страна отказалась от участия в соглашении о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения.

Это соглашение было заключено в мате 1992 года в Москве.

Ранее Украина также вышла из соглашения с Россией об обеспечении параллельного функционирования энергосистем.

До этого страна отказалась от участия в трех соглашениях, заключенных в рамках СНГ.