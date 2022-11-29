В одном регионе Германии объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса
2022-11-29 23:17
В федеральной земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса.
Сообщается, что правительству региона придется взять на себя дополнительные долговые обязательства в размере 5 млрд евро в рамках борьбы с энегокризисом.
На территории этого региона расположено множество энергоемких производств, в основном на Руре и Рейне.
Именно поэтому энергетический кризис особенно сильно отражается на Северном Рейн-Вестфалии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Зеленский: Путин не станет применять ядерное оружие на Украине
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Пушилин заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ