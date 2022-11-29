В одном регионе Германии объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

В федеральной земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса.

Сообщается, что правительству региона придется взять на себя дополнительные долговые обязательства в размере 5 млрд евро в рамках борьбы с энегокризисом.

На территории этого региона расположено множество энергоемких производств, в основном на Руре и Рейне.

Именно поэтому энергетический кризис особенно сильно отражается на Северном Рейн-Вестфалии.