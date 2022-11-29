Республиканцы предлагают разместить войска на границе США и Мексики

APS
2022-11-29 23:27

Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти предложил разместить войска на границе США и Мексики.

По его словам, успешно конкурировать с картелями смогут только военные вместе с пограничниками.

Ранее Маккарти пообещал, что республиканцы не допустят бесконтрольной и неограниченной помощи Украине.

Он напомнил, что эта помощь оказывается за счет средств американских налогоплательщиков.

Опубликовано: Светлана Репина