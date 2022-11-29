Нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» на Сицилии грозит национализация

Издание La Repubblica сообщает, что итальянские власти рассматривают вопрос о национализации нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, принадлежащего «Лукойлу».

Ожидается, что окончательное решение будет пинято 1 декабря. Однако подготовка к переводу предприятия под контроль Минэкономики Италии уже началась.

В случае завода около 10 тыс. человек лишатся работы. Кроме того, завод обеспечивает около 22% потребности Италии в автомобильном топливе.

Предприятие занимается переработкой российской нефти, импорт которой должен быть прекращен с 5 декабря по решению ЕС.