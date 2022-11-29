США объявили презентацию нового стратегического бомбардировщика с ядерным потенциалом

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что 2 декабря будет представлен новый американский стратегический бомбардировщик.

Он получил название B-21 Raider. Презентация состоится в Калифорнии при участии министра обороны США Ллойда Остина.

По информации 19FortyFive, у B-21 Raider имеется ядерный потенциал, поэтому он займет важной место в американской ядерной триаде.

С помощью этого самолета можно будет наносить удары с высокой точностью из воздушного пространства противника.