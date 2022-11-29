США объявили презентацию нового стратегического бомбардировщика с ядерным потенциалом
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что 2 декабря будет представлен новый американский стратегический бомбардировщик.
Он получил название B-21 Raider. Презентация состоится в Калифорнии при участии министра обороны США Ллойда Остина.
По информации 19FortyFive, у B-21 Raider имеется ядерный потенциал, поэтому он займет важной место в американской ядерной триаде.
С помощью этого самолета можно будет наносить удары с высокой точностью из воздушного пространства противника.
Опубликовано: Светлана Репина
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