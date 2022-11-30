В Скотленд-Ярде рассказали об угрозах, которые получала Меган Маркл
2022-11-30 00:26
Жена принца Гарри Меган Маркл получала серьезные угрозы. Об этом рассказал руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.
Он отметил, что эти угрозы были очень убедительными. По его словам, угрозы отправляли онлайн.
Басу сообщил, что по всем угрозам проводилось расследование, были заведены уголовные дела.
Принц Гарри во время визитов в Великобританию с супругой всегда требует полицейскую охрану и утверждает, что не чувствует себя в безопасности в этой стране.
Опубликовано: Светлана Репина
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